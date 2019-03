Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahrzeuge beschädigt

LPI-SHL: Fahrzeuge beschädigt

Hildburghausen, / Hinternah - Am 17.03.2019 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr beschädigten der oder die unbekannten Täter in der Nahegasse in Hinternah drei dort abgeparkte Pkw.

An den Fahrzeugen wurden Blechteile massiv beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000,00 Euro.

Für Hinweise zu den Tätern ist die Polizeiinspektion Hildburghausen unter 03685778-0 jederzeit erreichbar.

