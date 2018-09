Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Festnahmen nach schwerer ...

LPI-SHL: Festnahmen nach schwerer Auseinandersetzung

Meiningen-Suhl - Seit den frühen Morgenstunden laufen Einsatzmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Suhl in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Landeskriminalamt. Dabei handelt es sich um Durchsuchungsmaßnahmen von drei Objekten in Suhl-Dietzhausen und im Wohngebiet auf dem Suhler Döllberg. Diese Einsatzmaßnahmen ergaben sich aus den auf Hochtouren laufenden Ermittlungsarbeiten nach der schweren Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Leipziger Straße in Meiningen. Die Ermittlungen führten zu insgesamt fünf dringend Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft beantragte noch am Montag Haftbefehl. Im Rahmen des Einsatzes konnten alle Personen festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an, es wird nachberichtet.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx