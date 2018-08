Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Feuerlöscher-Plombe beschädigt

LPI-SHL: Feuerlöscher-Plombe beschädigt

Bad Salzungen - Unbekannte zerschlugen zwischen Samstagabend und Montagfrüh die Scheibe eines Feuerlöscherkastens, der sich auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen befand. Daraus entnahmen die Täter den Feuerlöscher, stellten ihn auf dem Boden ab und beschädigten die angebrachte Plombe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

