Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Flüchtiger Unfallfahrer ermittelt

LPI-SHL: Flüchtiger Unfallfahrer ermittelt

Römhild/Milz - Am 22.09.2018 um 12:30 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Eicha und Milz zu einem Verkehrsunfall. Ein Milchtransporter und ein Pferdetransporter stießen beim Vorbei fahren mit den Spiegeln aneinander. Trotz des Zusammenstoß setzte der Fahrer des Pferdetransporters nach kurzem Halt seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand der Fahrzeugbeschreibung konnte der Transporter von den eingesetzten Beamten an einer Reitanlage in Römhild festgestellt werden. Dort fand zu diesem Zeitpunkt ein Turnier statt, an welchem der Fahrer des flüchtigen Transporters teilnahm. Der flüchtige Fahrer musste nun nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Pferd in den Streifenwagen springen und seine Personalien angeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

