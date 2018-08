Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Gegen Ampel gefahren

LPI-SHL: Gegen Ampel gefahren

Hildburghausen - Dienstagnachmittag befuhr eine 26-Jährige mit ihrem PKW die Eisfelder Straße in Hildburghausen. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Baustellenampel. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, jedoch entstand an der Ampel sowie am Fahrzeug ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

