Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Gegen Verteilerkasten getreten

LPI-SHL: Gegen Verteilerkasten getreten

Zella-Mehlis - Ein bislang unbekannter Täter trat in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagvormittag gegen einen Verteilerkasten, der in der Rosa-Luxemburg-Straße in Zella-Mehlis stand. Durch die Wucht des Trittes wurde der Kasten aus der Verankerung gerissen. Ein Schaden von ca. 350 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

