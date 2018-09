Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Geldbörse entwendet

LPI-SHL: Geldbörse entwendet

Hildburghausen - Donnerstagnachmittag entwendete ein Unbekannter die Geldbörse einer 87-Jährigen. Die Frau hatte das Portmonee mit Bargeld, EC-Karte und Personalausweis in einem Stoffbeutel am Einkaufswagen hängen, während sie in einem Supermarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen einkaufte. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

