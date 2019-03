Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Suhl - Am Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr führten Polizisten des Inspektionsdienstes Suhl Geschwindigkeitskontrollen in der Auenstraße (Höhe Stadion) durch. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fuhr der Spitzenreiter 65 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte es ebenfalls sehr eilig und muss nun ein Bußgeld zahlen. Verwarngeld für geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen trifft insgesamt zehn Fahrer.

