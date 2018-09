Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Glück im Unglück

LPI-SHL: Glück im Unglück

Floh-Seligenthal - Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr Donnerstagmorgen die Gartenstraße in Floh-Seligenthal in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Höhnbergstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Schulbusses, der mit vier Fahrgästen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand, glücklicherweise aber niemand verletzt wurde.

