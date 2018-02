Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Golf gegen Ampelmast

LPI-SHL: Golf gegen Ampelmast

Bad Salzungen - Beim Abbiegen von der Hersfelder Straße in den Wildprechtrodaer Weg in Bad Salzungen war am Montagabend ein 19-Jähriger mit seinem Golf offenbar zu schnell und fuhr gegen den Ampelmast auf der Mittelinsel. Der junge Mann blieb unverletzt, an der Ampel sowie am Golf entstanden jeweils 2000 Euro Schaden.

