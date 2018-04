Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Graffiti-Schmierer

LPI-SHL: Graffiti-Schmierer

Zella-Mehlis - Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagfrüh beschädigten Unbekannte einen Behelfszaun einer Schule in der Forstgasse in Zella-Mehlis. Die Täter gelangten so auf den Schulhof und beschmierten die Wände eines Gerätehauses mit Farbe. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

