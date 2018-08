Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Haibike geklaut

LPI-SHL: Haibike geklaut

Meiningen - Unbekannte ließen zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein grün-weißes Haibike im Wert von 400 Euro von einem Grundstück in der Freiheitsstraße in Meiningen mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

