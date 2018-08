Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Handtasche geraubt

LPI-SHL: Handtasche geraubt

Bad Salzungen -

Mittwoch gegen 8.45 Uhr saß eine 85-jährige Frau auf einer Bank an der Ostseite des Burgsees in Bad Salzungen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer kam von links angefahren und entriss der Dame ihr schwarze Handtasche. Der Handtaschenräuber entfernte sich anschließend unerkannt in Richtung Markt. Beschrieben werden konnte er wie folgt: - sehr jung, - sehr klein, - bekleidet mit einer grauen Joggingjacke mit Kapuze. Zeugen, die Hinweise zu Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

