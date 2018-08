Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: In Schlangenlinien auf dem ...

LPI-SHL: In Schlangenlinien auf dem Fahrrad unterwegs

Suhl - Am Samstag, dem 25.08.2018 gegen 02:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein in Schmalkalden fahrender Radfahrer auf, welcher sich in Schlangenlinien fortbewegte.

Der 40-jährige Mann, welcher mit einem Cityfahhrad unterwegs war, wurde in der Wilhelm-Külz-Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten erheblichen Alkoholgeruch fest, sodass ein Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 1,71 Promille ergab, durchgeführt wurde. In der weiteren Folge wurde im Klinikum Schmalkalden eine Blutentnahme durchgeführt und gegen den Radfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

