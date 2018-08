Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: In Schlangenlinien durch Meiningen

LPI-SHL: In Schlangenlinien durch Meiningen

Meiningen - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 72-jährigen Audi-Fahrer in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Im Vorfeld war das Fahrzeug aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr, beinahe gegen mehrere Bordsteinkanten prallte und beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,09 Promille. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher.

