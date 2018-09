Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Jugendschutzgesetz

LPI-SHL: Jugendschutzgesetz

Stadtlengsfeld - Am Freitag, 21.09.2018, erhielt die PI Bad Salzungen durch eine umsorgte Mutter Kenntnis von einem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz. Ihr 15-jähriger Sohn kam nach Hause und berichtete von einer männlichen Person, welche in der Parkanlage vor der Burgklinik Alkohol an teilweise erst 14-jährige Jugendliche abgibt. Bei der Überprüfung durch die Polizei konnte ein 22-Jähriger angetroffen werden. Er räumte den Sachverhalt ein. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

