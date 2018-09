Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Junge auf Fahrrad angefahren

LPI-SHL: Junge auf Fahrrad angefahren

Bad Salzungen - Montagnachmittag befuhr eine 38-Jährige mit ihrem VW die Wildprechtrodaer Straße in Richtung Hersfelder Straße in Bad Salzungen, als ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg befuhr, um die Straße zu überqueren. Da die Sicht wegen eines parkenden LKW für die VW-Fahrerin beeinträchtigt war, sah sie den Radfahrer vermutlich zu spät und erfasste diesen. Er verletzte sich zum Glück nur leicht. Am VW entstand Sachschaden von etwa 450 Euro.

