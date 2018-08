Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Keine Unterschrift erhalten

LPI-SHL: Keine Unterschrift erhalten

Obermaßfeld - Am 17.08.2018 wurde die Polizei durch ein Transportunternehmen kontaktiert. Dieses teilte mit, dass einer ihrer Fahrer ein Paket zustellen wollte. Als der Empfänger seine Tür öffnete, wurde er durch den Zusteller gebeten, sich mittels Personalausweis zu legimentieren und eine Unterschrift zu leisten. Anstatt der Bitte nachzukommen, soll der Empfänger das Paket an sich genommen und anschließend die Wohnungstüre geschlossen haben. Dem Zusteller, sowie der vor Ort entsendeten Streife öffnete die Person nicht mehr. Aufgrund des nicht abgeschlossenen Zustellungsverfahrens gab das Transportunternehmen an, eine Anzeige wegen Diebstahl gegen den Empfänger zu erstatten.

