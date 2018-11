Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Kellereinbruch

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl - Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Mittwochmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schneekopfstraße in Suhl ein. Dort entwendeten der oder die Täter eine Bohrmaschine sowie andere elektrische Geräte. Der entstandene Schaden betrug ca. 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst zu melden.

