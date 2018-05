Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: KIA gegen Reisebus

LPI-SHL: KIA gegen Reisebus

Bad Salzungen - Am Dienstagmittag entstand an einem Pkw sowie an einem Reisebus in Bad Salzungen Blechschaden. Der Fahrerin eines KIA kam bei enger Straße im Bereich "An den Eichäckern" der Bus entgegen. Nach ihrer Einschätzung schien die Fahrbahnbreite auszureichen. Beim Vorbeifahren berührten sich die Fahrzeuge dann doch. Während am KIA Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand, hielt sich der Schaden am Bus mit 500 Euro in Grenzen.

