Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl - Am 04.11.2018 befuhr gegen 00:55 Uhr ein schwarzer PKW mehrfach die Straße Am Himmelreich in Suhl. Ein dort spazieren gehender 20jähriger Mann wies den Fahrzeugführer auf die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung hin. Daraufhin stieg der männliche Beifahrer aus dem Fahrzeug aus und schlug dem 20jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und musste ins Klinikum Suhl zur Behandlung verbracht werden. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zum Fahrzeug, insbesondere das Kennzeichen, oder zum Täter gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03681 369224 zu melden.

