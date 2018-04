Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Körperverletzung und Haftbefehl

LPI-SHL: Körperverletzung und Haftbefehl

Bad Salzungen - Montagabend griffen mehrere Unbekannte auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen unvermittelt einen 23-jährigen an, schlugen ihn und sprangen ihm in den Rücken. Nach dem Angriff verschwanden die Täter in Richtung "Markt". Der leicht verletzte Mann informierte die Polizei. Die Beamten stellten die Täter am Burgsee. Eine Personalienüberprüfung ergab, dass gegen einen der Täter ein Haftbefehl vorlag, welcher am selben Abend vollzogen wurde.

