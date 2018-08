Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Körperverletzungen auf dem Almfest

LPI-SHL: Körperverletzungen auf dem Almfest

Meiningen - Am Wochenende 17./18./19.08.2018 wurde das Meininger Almfest im Tiroler Weg durchgeführt. In der Nacht vom 18. auf den 19.08. kam es dort zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Bei dem 1. Sachverhalt wurde der Polizei ein volltrunkener Gast gemeldet, welcher um sich schlägt. Vor Ort wurde bekannt, dass die mit über 2 Promille alkoholisierte Person insgesamt 4 Gäste angegriffen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aber nur eine Person dabei leicht verletzt. Während der Aufnahme des 1. Sachverhaltes wurde der Polizei eine weitere Körperverletzung mitgeteilt, bei welcher ein unbekannter Täter während eines Streites einem Geschädigten mit einem Messer in die Hand gestochen haben soll. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Der Täter soll mit einem Freund unterwegs gewesen sein. Diese 2 Personen werden wie folgt beschrieben:

- südländisches Aussehen - kurze schwarze Haare - einer der 2 Personen trug ein rotes T-Shirt

Bei dem 3. Sachverhalt wurde eine 21 jährige und eine 20 jährige Frau durch einen 44 jährigen Mann leicht verletzt. Auch dieser Körperverletzung ging eine Streitigkeit zwischen den Personen vorraus. Zeugen für die jeweiligen Sachverhalte, insbesondere den Sachverhalt mit dem unbekannten Täter, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

