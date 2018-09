Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Kollision mit Gegenverkehr

LPI-SHL: Kollision mit Gegenverkehr

Bad Tabarz - Montagmorgen fuhr ein 46-jähriger Opel-Fahrer von Bad Tabarz nach Brotterode. Dabei fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort versuchte ein Suzuki-Fahrerin einen Zusammenstoß zu vermeiden, in dem sie nach links auswich. Es kam dennoch zur Kollision, nach der sich der Suzuki um die eigene Achse drehte und der Opel in der weiteren Folge gegen einen Baum prallte. Der 46-Jährige und die 55-jährige Frau kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein Gesamtschaden von ca. 11.500 Euro entstand.

