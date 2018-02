Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ladendiebe

LPI-SHL: Ladendiebe

Hildburghausen - In einem Lebensmittelmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen stellte ein Detektiv am Montagnachmittag ein Diebespärchen. Er sprach die beiden an und forderte sie auf , die gestohlene Ware herauszugeben und sich auszuweisen. Plötzlich schob der 24-jährige Tatverdächtige den Detektiv gewaltsam zur Seite und flüchtete. Seine 21 Jahre alte Begleiterin verblieb bis zum Eintreffen der Beamten im Büro des Marktleiters. Kurze Zeit später erschien der 24-Jährige wieder im Markt und stellte sich der Polizei. Ob sich der Mann lediglich wegen des Ladendiebstahls, oder aber wegen des Angriffes auf den Detektiv wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten muss, entscheidet die Staatsanwaltschaft.

