Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: LKW ausgewichen und verunglückt

LPI-SHL: LKW ausgewichen und verunglückt

Unterrohn - Montagmittag fuhr eine 39-Jährige mit ihrem PKW von Unterrohn nach Bad Salzungen, als ihr ein LKW entgegenkam, dessen Fahrer die rechte Fahrspur nicht einhielt. Die PKW-Fahrerin musste auf den unbefestigten Randstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in die Böschung. Der LKW-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

