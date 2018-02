Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Lkw-Fahrer bestohlen

LPI-SHL: Lkw-Fahrer bestohlen

Meiningen - Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer wurde am Montag in Meiningen bestohlen. Während der Mann mit dem Abladen einer Lieferung für ein Restaurant im Steinweg beschäftig war, entwendeten Unbekannte aus dem Führerhaus eine Gürteltasche mit mehreren tausend Euro Bargeld und persönlichen Papieren. Die Polizei suchte am Tatort nach zwei etwa 30 und 50 Jahre alten schlanken Männern, welche nach Angaben von Zeugen zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr in der Nähe des Lkw gesehen wurden. Die Suche blieb erfolglos.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Fred Jäger Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx