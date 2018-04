Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: LKW-Fahrer verursacht Unfall und ...

LPI-SHL: LKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Suhl - Donnerstagvormittag beschädigte ein derzeit noch unbekannter LKW-Fahrer beim Wenden auf einer Parkfläche neben einem Gasthaus in der Krinitzstraße in Suhl einen geparkten Suzuki. Danach verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung Kreuzung Harzgasse/Gothaer Straße. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

