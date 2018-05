Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Medieninformation der PI ...

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen

Hildburghausen - Am Samstagabend (26.05.2018) gegen Mitternacht werden ein 29-Jähriger und ein 34-Jähriger in flagranti bei einem Einbruch in einer Crocker Firma ertappt, als sie gerade Baumaschinen in das mitgebrachte Fahrzeug verladen wollten. Auf Befragen gaben sie an: Die Maschinen hätten schon geraume Zeit dort herumgelegen. Beide wurden wegen Diebstahls angezeigt.

Bereits am Montag (21.95.2018) gegen 14:45 Uhr befuhr eine 37-jährige Ford Fahrerin die Ortsverbindungsstraße zwischen Schnett und Heubach. In Höhe des Gasthauses "Dreispitz" kam ihr ein Motorrad vor einer Linkskurve zu weit links entgegen. Sie selbst fuhr daraufhin mit ihrem rechten Vorderrad auf das abgesenkte Bankett und beschädigte das Rad. Das Motorrad fuhr in Richtung Schnett weiter. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben.

Am frühen Sonntagmorgen (27.05.2018) gegen 01.00 Uhr wurde ein 32-jähriger Hildburghäuser durch Sicherheitskräfte des Schlossparkfestes in Hildburghausen mehrfach am Einlass abgewiesen, weil er stark alkoholisiert war. Der Veranstalter musste die Polizei hinzuziehen. Beim Eintreffen der Polizei verließ der 32-Jährige mit einem Mountainbike den Veranstaltungsort. Kurz danach kam die Information, dass eine verletzte Person auf dem Parkplatz des Schlosscenters liegt. Es stellte sich heraus, dass es der 32-Jährige ist, welcher mit dem Mountainbike gestürzt war und sich verletzt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Nun kam der 32-Jährige wieder zu sich und setzte den polizeilichen Maßnahmen Widerstand entgegen und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der Notarzt wies den 32-Jährigen zur Behandlung ins Henneberg-Klinikum ein. Der 32-Jährige wird sich wegen Trunkenheitsfahrt, Beleidigung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

