Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Messer gezückt

LPI-SHL: Messer gezückt

Schmalkalden - Trotz Hausverbot betrat am 23.08.2018 gegen 15:15 Uhr ein 54 jähriger Schmalkalder einen Einkaufsmarkt in Schmalkalden, Allendestraße. Durch einen Verantwortlichen wurde der Mann des Ladens verwiesen. Kurze Zeit später gelangte er erneut in das Geschäft. Im Kassenbereich wird er wieder angesprochen und der Kauf von Bier wird ihm verwehrt. Nach einem Handgemenge mit dem Verantwortlichen zieht der Beschuldigte ein Küchenmesser und bedroht den 61 Jährigen. Diesem gelang es, den Angriff abzuwehren und dem 54 Jährigen das Messer aus der Hand zu schlagen. Durch Polizeibeamte wurde das Messer sichergestellt und der Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx