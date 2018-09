Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Mit LKW Dachrinne beschädigt

LPI-SHL: Mit LKW Dachrinne beschädigt

Hildburghausen - Ein Unbekannter befuhr Donnerstagnachmittag mit seinem LKW die Straße "Oberer Kapellenstieg" in Hildburghausen, als er mit dem Planenaufbau des Fahrzeugs an der Dachrinne eines Wohnhauses hängen blieb und diese beschädigte. Der Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle und kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

