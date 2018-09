Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Mit Motorrad gestürzt

LPI-SHL: Mit Motorrad gestürzt

Schackendorf - Ein 35-Jähriger beabsichtigte Donnerstagfrüh am Ortsausgang von Schackendorf in Richtung Harras mit seinem Motorrad einen Kleintransporter zu überholen. Dabei kam er, scheinbar aus Unachtsamkeit, von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen. Als er wieder auf die Straße lenkte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Weitere Fahrzeuge und Personen kamen nicht zu Schaden.

