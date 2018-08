Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Mit Pfefferspray besprüht

LPI-SHL: Mit Pfefferspray besprüht

Zella-Mehlis - Donnerstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Vorausgegangen war, dass der 42-jährige Geschädigte einen Flyer, welchen er an seinem Fahrzeug fand, entfernte. Dies sah der Verteiler der Handzettel und stellte ihn zur Rede. Die Antwort gefiel ihm möglicherweise nicht und so zog er ein Pfefferspray und sprühte es dem 42-Jährigen ins Gesicht. Dieser musste zur Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

