Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Mobiltelefon geklaut

LPI-SHL: Mobiltelefon geklaut

Meiningen - Unbekannte entwendeten ein Mobiltelefon der Marke "Samsung" im Wert von 800 Euro, dass eine 20-Jährige auf das Dach ihres PKW auf einem Parkplatz eines Kaufmarktes in der Werrastraße in Meiningen gelegt hatte, während sie ihre Einkaufstüten verstaute. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx