Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Moped auf- und unberechtigt ...

LPI-SHL: Moped auf- und unberechtigt weitergefahren

Barchfeld-Immelborn -

500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines Mopeds am Donnerstagnachmittag in der Dr.-Karl-Schorndorff-Straße in Barchfeld-Immelborn. Ein vor ihm fahrender Mazda-Fahrer musste aufgrund eines davor fahrenden Fahrzeuges, welches plötzlich abbremste ebenfalls seine Geschwindigkeit drosseln. Dies bemerkte der unbekannte Zweiradfahrer jedoch nicht rechtzeitig und stieß an den Mazda. Dessen Fahrer fuhr an und wollte an der nächsten Möglichkeit halten, der Moped-Fahrer fuhr noch ein Stück hinter ihm her, bog dann aber in eine andere Richtung ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Beschrieben werden konnte der Unbekannte wie folgt: - männlich, - jugendliches Alter, - schmaler Körperbau, - rotes Unterhemd und - weißer Helm.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx