Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Moped entwendet

LPI-SHL: Moped entwendet

Zella-Mehlis - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag- bis Dienstagnachmittag ein mit einer Plane abgedecktes Simson-Moped vom Hinterhof eines Hauses in der Kleinen Bahnhofstraße in Zella-Mehlis. Das blau-weiße Kleinkraftrad hat einen Wert von 1.000 Euro. Die Plane ließ der Täter am Tatort zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

