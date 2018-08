Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Motorradunfall mit einer ...

LPI-SHL: Motorradunfall mit einer schwerverletzten Person

Suhl - Am 26.08.2018 kam es um 10:10 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Zella-Mehlis und Benshausen zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhren zwei Motorradfahrer die Straße in Richtung Benshausen. Der erste der beiden Fahrer überholte einen Pkw, der zweite Fahrer setzte mit höherer Geschwindigkeit nach. Dabei kam er nach dem Überholvorgang dem vorausfahrenden Motorrad so nahe, dass er eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Beim gleichzeitigen Ausweichen nach links verlor der Fahrer die Kontrolle über das Krad mit HBN-Kennzeichen. Das Fahrzeug durchfuhr eine angrenzende Böschung, wurde ausgehoben und überflog den Zaun eines angrenzenden Firmengeländes. Abschließend landete das Krad in einem dort abgestellten Container. Der Fahrer, ein 25jähriger Mann aus Suhl, wurde dabei schwer verletzt und ins Klinikum Suhl eingeliefert. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Unterstützung ebenfalls vor Ort. Am Motorrad und am Zaun der Firma entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt, weil hier noch dem Verdacht der Manipulation nachgegangen werden muss.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx