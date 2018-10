Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Motorradunfall mit schwer ...

LPI-SHL: Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Steinbach - Am Freitagnachmittag, gg. 15:30 Uhr kam es zu einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein alleine fahrender 23-jähriger Motorradfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde über die Leitplanke geschleudert und kam in den angrenzenden Graben zum Liegen. Dieser Unfall wurde von einer Spaziergängerin beobachtet, die sofort die Rettungskräfte informierte und Erste Hilfe leistete. Durch den Notarzt wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Meiningen geflogen. Während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers kam es zu Behinderungen.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx