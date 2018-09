Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Schmalkalden - Ein 14-Jähriger befuhr in der Nacht zu Sonntag mit einem Moped die Geschwister-Scholl-Straße in Schmalkalden. Als ihn Beamte kontrollieren wollten, versucht er zu flüchten. Nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen konnte der junge Mann, der keine Fahrerlaubnis hatte, in der Gothaer Straße gestoppt werden. Die Polizisten zeigten ihn an.

