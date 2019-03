Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ohne Führerschein und unter Drogen

LPI-SHL: Ohne Führerschein und unter Drogen

Tiefenort - Polizeibeamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochabend einen 31-jährigen Opel-Fahrer in der Straße "Werrator" in Tiefenort. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

