Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ohne Licht, aber mit Drogen ...

LPI-SHL: Ohne Licht, aber mit Drogen unterwegs und ein offener Haftbefehl

Suhl - Am 24.03.2018, um 22:00 Uhr, in der Ortslage von Schmalkalden, fiel einer Streifenwagenbesatzung der PI Schmalkalden-Meiningen ein Fahrradfahrer auf, welcher eilig, aber ohne Beleuchtung am Rad unterwegs war. Der Mann, ein 24-jähriger amtsbekannter Schmalkalder, wurde angehalten und einer Personenkontrolle unterzogen. Hier wurde sogleich festgestellt, gegen den Mann existierte noch ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft, auf dessen Grundlage eine Verbringung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zu realisieren war. Bei der folgenden Durchsuchung wurden in der Bekleidung des Mannes Drogen in Form weißen Pulvers aufgefunden, zu welchen er selbst angab es würde sich um Amphetamine handeln. Der Mann wurde wegen unerlaubtem Drogenbesitz angezeigt, die Drogen wurden sichergestellt und der Mann selbst in eine JVA verbracht.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx