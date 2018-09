Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW beschädigt

LPI-SHL: PKW beschädigt

Bad Liebenstein - Unbekannte beschädigten zwischen Samstag- und Sonntagabend einen blauen Mitsubishi, der vor einem Wohnhaus in der Bergstraße in Bad Liebenstein geparkt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

