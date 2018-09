Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW beschädigt

LPI-SHL: PKW beschädigt

Hildburghausen - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Donnerstagnachmittag die hintere Stoßstange eines blauen Hondas, der auf einer Stellfläche in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen geparkt war. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

