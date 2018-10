Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW beschädigt und abgehaun

LPI-SHL: PKW beschädigt und abgehaun

Hildburghausen - Zwischen Freitag (05.10.2018) und Sonntag (07.10.2018) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Heckbereich eines Opels, der auf einem Parkplatz in der Straße "Salzmarkt" in Hildburghausen geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

