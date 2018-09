Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW gestreift

LPI-SHL: PKW gestreift

Bad Salzungen - Ein Mann befuhr Dienstagnachmittag mit seinem LKW die Erzberger Allee in Bad Salzungen. An der Kreuzung Burgseestraße fuhr er rechts an einem BMW vorbei, der verkehrsbedingt halten musste und streifte dabei mit der linken vorderen Stoßstange die gesamte rechte Fahrzeugseite des BMW. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

