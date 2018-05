Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW mit Chemikalie beschmiert

LPI-SHL: PKW mit Chemikalie beschmiert

Steinbach-Hallenberg - Etwa 5.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem Opel, der zwischen dem 05.05.2018 und dem 11.05.2018 vor einem Wohnhaus im Bergweg in Steinbach-Hallenberg geparkt war. Die Täter beschmierten den PKW mit einer Chemikalie, so dass sich der Lack auflöste. Außerdem zerbeulten sie die Motorhaube. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

