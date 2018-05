Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW zerkratzt

LPI-SHL: PKW zerkratzt

Suhl - Am Montag zwischen 5.20 Uhr und 6.30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Ford Fiesta, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz im Amtmannsweg in Suhl geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

