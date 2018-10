Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: PKW zerkratzt

LPI-SHL: PKW zerkratzt

Waldau - In der Nacht zu Sonntag zerkratzte ein Unbekannter die gesamte linke Fahrzeugseite eines grauen Skoda, der während einer Veranstaltung am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Obere Aue" in Waldau geparkt war und verursachte Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

