Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Suhl - Eine 50-jährge VW-Fahrerin befuhr Dienstagabend in Schrittgeschwindigkeit den Marktplatz in Suhl. Als sie an einer Einmündung vorbeifuhr kam ein Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit angefahren und stieß mit dem VW zusammen. Der 36-jährige Radler stürzte und verletzte sich schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden betrug ca. 3.000 Euro.

