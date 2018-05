Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Radfahrer stürzt alkoholisiert ...

LPI-SHL: Radfahrer stürzt alkoholisiert vom Rad

Meiningen - Ein 32-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Sonntagabend auf der Rohrer Straße in Meiningen. Er stürzte und verletzte sich dabei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,99 Promille. So wurde der Mann im Krankenhaus nach seinem Sturz nicht nur ärztlich versorgt sondern musste auch noch Blut abgeben, um den exakten Blutalkoholwert bestimmen zu können. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war die Folge.

